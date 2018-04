Sumarder (23) probeert agente te wurgen

Publicatie: ma 02 april 2018 12.20 uur

DRACHTEN - Een 23-jarige stapper uit Sumar is zaterdagnacht door de politie opgepakt nadat hij een agente probeerde te wurgen. Het geweld vond plaats omstreeks 1.20 uur nadat de man een feestterrein was verwijderd aan de Nipkowlaan in Drachten. Tijdens het feest was de Sumarder al vervelend geweest en daarom had de beveiliging hem van het terrein verwijderd.

De man bleef echter vervelend doen en sloeg een spiegel kapot van een vrachtwagen. De politie was op dat moment al aanwezig en wilde de Sumarder vervolgens aanhouden. Op dat moment probeerde hij een politieagente te wurgen. De agente is met 'gepast geweld' door de beveiligers en andere politiecollega's ontzet. De man raakte bij de aanhouding en eigen verzet gewond. Hij werd voor onderzoek naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht en na behandeling ingesloten voor verhoor en onderzoek in cellencomplex Leeuwarden.

Zowel de eigenaar van de vrachtwagen als de agente hebben aangifte tegen de man gedaan.