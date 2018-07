Gewonde bij kop-staartbotsing in Drachten

Publicatie: do 12 juli 2018 10.04 uur

DRACHTEN - Bij een kop-staartbotsing tussen twee auto's en een vrachtwagen is donderdagochtend één persoon gewond geraakt. De bestuurster van de VW Golf wilde afslaan naar de J.M. Houwenstraat, maar moest wachten op het doorgaande verkeer. De bestuurder van de Opel Corsa ging netjes stil staan achter de VW Golf. De chauffeur van de vrachtwagen zag dit te laat en botste op de Opel Corsa. Door de klap raakte de bestuurder van de Opel Corsa gewond.

De bestuurder is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel en is overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. Door het ongeval ontstond er een file richting de Zuiderhogeweg en Richting de Berglaan. De politie heeft het verkeer geregeld totdat de auto's geborgen waren. Een berger heeft de Opel Corsa en de VW Golf geborgen.

