Bloedonderzoek bij man die botsing veroorzaakte

Publicatie: di 10 juli 2018 15.55 uur

DOKKUM - Een 24-jarige inwoner van Leeuwarden die betrokken was bij het ongeval in de nacht van zaterdag op zondag op de Lauwersseewei was mogelijk onder invloed van verdovende middelen. De man werkte mee aan een blaastest van de politie. Over de uitslag van deze blaastest wil de persvoorlichting van Politie Noord Nederland niets vertellen, maar men wilde wel bekendmaken dat er in het ziekenhuis door een GGD-arts een bloedproef bij de 24-jarige is afgenomen. "Er waren indicaties dat de man onder invloed was van verdovende middelen."



De 23-jarige inwoner van Dongeradeel, die ook gewond raakte moest eveneens blazen. Van hem is geen bloedproef afgenomen. Beide mannen raakten gewond en werden overgebracht naar het Medisch Centrum in Leeuwarden. Het bloed van de 24-jarige Leeuwarder wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht.