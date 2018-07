Frontale botsing op N361 bij Dokkum

DOKKUM - Op de Lauwersseewei (N361) bij Dokkum zijn zaterdagnacht twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval vond plaats tussen de Skreiersbrug en de rotonde onder Dokkum. De hulpdiensten werden rond 0.45 uur gealarmeerd. Bij aankomst lag er een slachtoffer in de berm. Het andere slachtoffer zat nog in zijn voertuig, maar zat niet bekneld.

Het slachtoffer in de berm is behandeld en met spoed overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. Een tweede slachtoffer is zonder spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten door de politie. De politie (VOA) heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval gedaan.

