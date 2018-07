Burgumer uur lang 'vast' op kapotte brug

Publicatie: zo 01 juli 2018 22.36 uur

BURGUM - De heer Hoekstra uit Burgum stond zondagavond bijna een uur lang 'vast' op de brug van Burgum. Hij kon in zijn elektrische voertuig niet meer naar huis omdat de slagbomen wederom niet werkten. Na een uurtje wachten, was voor hem het probleem opgelost en kon hij alsnog zelfstandig huiswaarts keren.

De storing trad zondag omstreeks 19.10 uur in. De brug ging op dat moment open voor een zeilbootje en na het sluiten van het wegdek gingen de slagbomen niet meer omhoog. De politie van Burgum heeft weer pionnen en lint geplaatst aan de kant van Burgum en de provincie verzorgde een afzetting aan de zijde van Sumar. Een monteur is ter plaatse gekomen en omstreeks 20.50 uur was het probleem weer opgelost en konden de auto's weer over de brug rijden.