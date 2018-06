Werkstraf voor knokpartij in Leeuwarden

Publicatie: do 14 juni 2018 15.20 uur

LEEUWARDEN - Voor hun aandeel in een knokpartij op de Nieuwestad in Leeuwarden zijn twee Surhuisterveners (20 en 22 jaar) en een 24-jarige inwoner van Harkema door de politierechter veroordeeld tot fikse werkstraffen. De verdachten kregen het op 14 oktober vorig jaar op de hoek van de Doelesteeg aan de stok met een drietal mannen. De verdachten zouden de drie in pak geklede slachtoffers hebben uitgescholden voor 'kankerstudenten', waarop ze meteen los zouden zijn gegaan.

Wond op achterhoofd

Volgens de 22-jarige was er over en weer wat 'gebekt' en geduwd voor hij als eerste werd geslagen. 'Toen heb ik teruggeslagen'. Volgens de studenten was er wel wat meer gebeurd. De verdachten zouden vanuit het niets zijn begonnen met vechten en twee van hen zouden geslagen en geschopt zijn terwijl ze op de grond lagen. Een van de mannen had twee blauwe ogen, de ander had een wond op het achterhoofd die gehecht moest worden. 'Het ziet er uit dat u behoorlijk tekeer bent gegaan', zei officier van justitie Esther van der Sloot.

Bikeragenten

De verdachten waren met nog een vriend, een 20-jarige Harkemaster, in Leeuwarden op stap. Ze hadden behoorlijk diep in het glaasje gekeken. Dat viel vooral bij de 22-jarige Surhuistervener niet goed. Volgens eigen zeggen drinkt hij niet vaak alcohol. Het was allemaal heel snel gegaan, volgens de verdachten. Binnen een paar minuten nadat de eerste klappen waren gevallen stonden er twee bikeragenten voor hun neus en stond het vol met politieauto's.

Schadevergoedingen

De 24-jarige Surhuistervener liet zich niet makkelijk oppakken, hij verzette zich toen de agenten hem in de boeien wilde slaan. Daardoor viel zijn straf iets hoger uit: hij kreeg een werkstraf van 140 uur plus 40 uur voorwaardelijk. De andere twee verdachten moeten 120 uur gratis werken. Beide hebben de komende twee jaar 40 uur voorwaardelijke werkstraf boven hun hoofd hangen. De rechter wees aan de slachtoffers twee schadevergoedingen toe, van respectievelijk 950 en 1156 euro. De 20-jarige Harkemaster moet zich opeen later tijdstip voor de rechter verantwoorden, zijn zaak werd op zijn verzoek uitgesteld.