Wethouder mag voorlopig in Tytsjerk wonen

Publicatie: wo 13 juni 2018 12.32 uur

DRACHTEN - VVD-wethouder Eric ter Keurs heeft van de raad in Smallingerland voor een jaar een ontheffing voor de woonplaatsvereiste gekregen.

Een wethouder is verplicht om in de gemeente, die hij of zij vertegenwoordigd, te wonen. Ter Keurs woont op dit moment nog in Tytsjerk. Het is de bedoeling dat hij naar Smallingerland verhuist. De gemeenteraad stemde er mee om gebruik te maken van de ontheffing, die in principe voor een jaar geldt.

Ter Keurs heeft ervaring als wethouder in Slochteren. Ook was hij burgemeester in Leeuwarderadeel en Tytsjerksteradiel. De laatste tijd was hij adviseur in de publieke sector.