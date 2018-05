Brand in Amelander Veerhuis Holwerd

Publicatie: za 26 mei 2018 23.00 uur

HOLWERD - De brandweer van Ternaard werd zaterdagavond opgeroepen voor een brand in het Amelander Veerhuis in Holwerd. Toen de brandweer ter plaatse kwam was de zeepkistrace die voor het Veerhuis plaatsvond net afgelopen en was het druk op straat.

Er kwam rook uit het dakraam en de brandweer ging op onderzoek uit. De hoogwerker van Dokkum werd opgeroepen om van bovenaf onderzoek te kunnen doen. Volgens de brandweer bleek dat er iets smeulde in de spouw achter de afzuigkap van de keuken, maar was het de afzuigkap zelf niet.

