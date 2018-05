Kinderboerderij krijgt bijdrage na Badeendjesrace

Publicatie: za 26 mei 2018 11.22 uur

DOKKUM - Lionsclub Noordoost Friesland heeft kinderboerderij Anna Zijlstrahoeve in Dokkum een mooie donatie kunnen doen na de geslaagde Badeendjesrace op Koningsdag in Dokkum. Met de opbrengst konden 65 abonnementen voor de kinderboerderij worden gekocht voor gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Daarnaast ontving de kinderboerderij twee speciale kruiwagens met dubbele wielen voor extra stabiliteit en een bijdrage van €400,- voor de bouw van een caviadorp.

Op Koningsdag werd voor de derde achtereenvolgende keer de Badeendjesrace georganiseerd door Lions Noordoost Friesland. Ook dit jaar was de verkoop van de lootjes in samenwerking met enkele scholen. Voor elk verkocht lootje door kinderen van de basisschool is €1,- voor de school zelf. Lionsleden kregen opnieuw veel leuke reacties op de race en het gekozen goede doel.