Brug Burgum faalt opnieuw: ruim twee uur gestremd

Publicatie: ma 21 mei 2018 21.10 uur

BURGUM - Er zijn grote problemen met de brug van Burgum. De brug is onbetrouwbaar in zijn functioneren. Het vreemde is dat de storing elke keer iets anders is: lampen die onnodig knipperen, slagbomen die niet omhoog willen of het brugdek zelf dat niet omlaag wil.

Maandagavond ging het weer mis. Deze keer bleven de slagbomen meer dan twee uur lang gesloten. Alleen fietsers en voetgangers konden nog onder slagbomen door. Dit ging gepaard met verbazing en gemopper. Het autoverkeer moest omrijden. De storing vond plaats van 18.25 uur tot 20.40 uur. Vanaf dat moment zijn er nog enkele testen uitgevoerd en kon het autoverkeer weer gebruik maken van de brug.

Chaos aan zijde Sumar

De dienstdoende agenten schonken niet veel aandacht aan de situatie. Ze hebben wat pionnen geplaatst op de rotonde in Burgum en zijn daarna vertrokken. De zijde vanaf Sumar werd niet afgezet en dit leverde voor vrachtwagens, auto's met caravans en aanhangwagens problemen op. De bestuurders wisten niet wat er aan de hand was en het verkeer reed de brug op. Men kwam na enige tijd er achter dat de weg gestremd was voor het doorgaande verkeer. Er moest vervolgens gekeerd worden.

Pizzeria goed voorbereid

De pizzeria van Burgum zorgde er maandagavond wel voor dat de pizza's bezorgd werden aan de overzijde. Zij deden dit door aan beide zijden van de brug een scooterrijder te hebben. De bestellingen werden te voet over de brug gebracht en vervolgens afgeleverd op de adressen in Sumar.

