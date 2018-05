Brug van Burgum hapert weer: uur lang gestremd

Publicatie: za 19 mei 2018 21.30 uur

BURGUM - Het was zaterdagavond weer raak. Even na 18.00 uur was de brug van Burgum weer kapot. Nadat de brugwachter het wegdek omhoog had gezet, wilde deze niet meer omlaag. Een uur lang konden automobilisten, fietsers en voetgangers niet gebruik maken van de brug. Er zijn monteurs ter plaatse gekomen om het probleem te verhelpen.

De politie heeft vanaf de kant van Sumar de weg naar de brug afgezet voor het doorgaande verkeer. Aan de Burgumer kant was wel veel verwarring aangezien daar het verkeer niet tegen werd gehouden. Veel automobilisten reden de brug op en keerden enkele minuten later weer omdat ze er achter kwamen dat het brugdek niet meer naar beneden wilde.

Al maandenlang zijn er regelmatig storingen. Zo stonden zaterdagavond de hele avond lampen te knipperen. Deze waarschuwen normaliter voor het opengaan van de brug. Het zorgde er zaterdagavond alleen maar voor dat auto's stopten of langzaam gingen rijden. Enkele weken daarvoor werkte de brug zelf wel maar wilden de slagbomen niet meer omhoog.