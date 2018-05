Storing: brug in Burgum anderhalf uur gestremd

Publicatie: vr 04 mei 2018 22.50 uur

BURGUM - De brug in Burgum is vrijdagavond ruim anderhalf uur gestremd geweest voor het doorgaande verkeer. Nadat de brugwachter de brug had geopend voor een boot, wilden de slagbomen niet meer omhoog. Dit gebeurde vrijdag omstreeks 18.15 uur. De brug zelf kon wel geopend en gesloten worden.

Nadat duidelijk werd dat de storing aanhield, heeft de politie het verkeer op beide rotondes tegengehouden. Op dat moment konden alleen voetgangers en fietsers met enig kunst- en vliegwerk onder de slagbomen door manoeuvreren. Een monteur is rond 19.25 uur ter plaatse gekomen en hij heeft het systeem uiteindelijk 'gereset'. Uit de foutcodes moet later duidelijk worden wat de storing precies veroorzaakte.

Enkele minuten voor 20.00 uur werd de brug weer vrijgegeven voor het verkeer. Op deze manier konden de monteurs en politie ook nog stilte in acht nemen voor de nationale dodenherdenking.