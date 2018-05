Huis van de maand: Dr. Postmastraat 27

Publicatie: ma 07 mei 2018 12.23 uur

BUITENPOST - Deze royale tussenwoning met stenen berging en diepe achtertuin is gelegen op een perceel van 213 m² op een mooie locatie in een ruime opgezette en groene woonomgeving.

Deze goed onderhouden woning is geheel voorzien van kunststof ramen en deuren met isolatieglas, de gevels zijn in 2018 gereinigd en gevoegd, de woning wordt centraal verwarmd met behulp van radiatoren en de AWB c.v.-combiketel is van 2005.

Indeling:

Begane grond: hal met eikenhouten vloer, toilet met fonteintje, vaste kast, trapkast, doorzon woonkamer met eikenhouten vloer met een fraai zicht op het groenplantsoen aan de voorzijde, keuken met inbouwkeuken voorzien van inbouwapparatuur (brede kookplaat, afzuigkap, spoelbak, apothekerskast en een recent geplaatste oven) en tuindeur naar de achtertuin.

Eerste etage: overloop, drie slaapkamers waarvan twee met vaste kasten, badkamer met douche, meubel met vaste wastafel en aansluiting wasmachine.

Tweede etage: vaste trap naar de 2e verdieping met een grote open ruimte, volop de mogelijkheid voor het realiseren van een 4e slaapkamer, reeds voorzien van een nieuw dakraam en c.v.-opstelling.

Verzorgde en onderhoudsvriendelijke voor- en achtertuin. Deze voortuin is recent opnieuw aangelegd. De diepe achtertuin biedt veel privacy en is ingericht met groot zonneterras, stenen berging en daarachter een overkapping, tevens bereikbaar via de achterom.

Er is voldoende parkeergelegenheid in de parkeerhavens in de straat.

Buitenpost is een geliefde woonplaats met een hoog voorzieningenniveau op het gebied van o.a. basisscholen, voortgezet onderwijs, winkelaanbod en sportaccommodaties. Bovendien is er een treinverbinding naar Groningen en Leeuwarden.

Maak snel een afspraak om deze woning eens van binnen te bekijken en klik hier voor meer informatie!