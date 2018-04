ChristenUnie laat coalitie-deal mislukken

Publicatie: di 24 april 2018 20.23 uur

DAMWâLD - Een poging om te komen tot een coalitie in de gemeente Dantumadiel is stukgelopen. De afgelopen weken zijn onder leiding van informateur Arie Aalberts gesprekken gevoerd tussen de fracties van CDA, Sociaal Links en ChristenUnie. De coalitie was bijna een feit maar de ChristenUnie heeft dit weekend laten weten, zonder opgave van redenen, geen vertrouwen meer te hebben in het CDA en stapt uit de onderhandelingen.

De afgelopen weken zijn er intensieve gesprekken gevoerd tussen de fracties om samen een coalitie te vormen. In een tussenrapportage had Arie Aalberts dit als meest kansrijke optie geschetst. Zowel tussen de fracties als de beoogde kandidaat-wethouders hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden. Inhoudelijk lag er al een concept coalitieakkoord klaar, waarin overeenstemming was gevonden voor de komende raadsperiode.

Een laatste punt van discussie voor de ChristenUnie bleek de 0,7 fte voor hun wethouder. De vierde partij in de verkiezingsuitslag bleef leunen op een fulltime wethouderschap voor Gerben Wiersma. Het CDA vindt dat dit niet past in het beoogde totaalplaatje met maximaal 2,4 fte voor drie wethouders, een omvang die de afgelopen twaalf jaar ruim voldoende bleek voor een kleine gemeente als Dantumadiel. "Het vergroten van de bestuurskosten voor een wethouder van één partij, is voor ons niet uit te leggen naar de samenleving. Dit beeld draagt bij aan een slecht imago van bestuurders", aldus lijsttrekker Jan Jitse Visser van CDA Dantumadiel.

Toch is door het CDA aan de ChristenUnie in het afgelopen weekend een handreiking gedaan, om de coalitie te laten slagen. Die handreiking is in eerste instantie ook door de ChristenUnie geaccepteerd, er zou weer een gesprek komen. Net daarvoor kwam plotsklaps de boodschap van de informateur dat de ChristenUnie uit de onderhandelingen stapt, met slechts als reden dat het vertrouwen in CDA Dantumadiel ontbreekt.