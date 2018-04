Brand in woning in Kievitstraat in Kollum

Publicatie: za 21 april 2018 19.20 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum werd zaterdag aan het begin van de avond opgeroepen voor een woningbrand aan de Kievitstraat in Kollum. De bewoners uit de naast gelegen flat zagen rook uit de slaapkamer komen en belden daarom de brandweer. Bij aankomst van de brandweer was de brand al geblust door de bewoners zelf. Er stond kleding en ander textiel in brand op de slaapkamer.

De verbrandde spullen zijn uit de slaapkamer gehaald door de brandweer, die de woning heeft geventileerd. De woning liep rookschade op.

