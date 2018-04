Dief steelt buitenboordmotoren van de politie

Publicatie: di 10 april 2018 14.00 uur

LEEUWARDEN - Omdat de jachthaven Westerdijk in Earnewâld bekend stond als een gewilde locatie voor dieven van buitenboordmotoren, besloot de politie in de zomer van 2016 een paar boten te voorzien van lokmotoren. In de nacht van 9 augustus was het raak: het gps-signaal van twee motoren veranderde van positie. De politie kon de motoren prima volgen, de dief reed op de Wâldwei. De man moest zich dinsdag voor de rechter verantwoorden.

Er reed op dat moment maar één auto op de Wâldwei, met achter het stuur een 53-jarige Leeuwarder. De man werd staande gehouden. In de auto lagen de twee uit Earnewâld ontvreemde buitenboordmotoren. De Leeuwarder bleek bovendien niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Hij zei dat hij een auto van een vriend had geleend. Hij had de motoren al eerder gespot.

Hij wilde op vakantie en hij had geld nodig, het leek hem een goed idee om wat extra vakantiegeld te genereren door de motoren te verkopen. De man bleek veel vaker veroordeeld te zijn voor rijden zonder geldig rijbewijs. Het rijbewijs is in oktober 2003 ongeldig verklaard. Momenteel zit hij een straf uit in Lelystad. Volgens zijn advocaat is hij van plan om een positieve draai aan zijn leven te geven. Hij wou daarom graag een werkstraf in plaats van opnieuw een gevangenisstraf.

Een werkstraf was voor officier van justitie 'Liesbeth de Ruiter een gepasseerd station. Zij noemde het 'onverantwoordelijk' dat de Leeuwarder telkens weer met een ongeldig rijbewijs de weg op ging. De officier eiste tien weken cel. De rechter besloot toch de hand over het hart te strijken. Zij hield er ook rekening mee dat de feiten van een wat oudere datum waren. De Leeuwarder kreeg een werkstraf van 140 uur en een maand cel voorwaardelijk.