Illegale bewoners betrapt op park Bergumermeer

Publicatie: do 15 februari 2018 18.29 uur

SUMAR - Er zijn donderdag gevallen van 'illegaal permanent wonen' ontdekt op recreatiepark Bergumermeer bij Sumar. De gemeente Tytsjerksteradiel voerde donderdagochtend een grote controle uit. Er werd onder andere een vreemdeling aangetroffen die het land is uitgezet. De situatie omtrent een aantal anderen wordt nog onderzocht.

Met de controle wilde de gemeente ook bekijken of het park veilig is en of er sprake is van misstanden. Bij de controle waren diverse instanties betrokken.