Jubbega: bromfietser negeert stopteken van politie

Publicatie: zo 04 februari 2018 15.12 uur

JUBBEGA - Een 29-jarige bromfietser heeft zaterdag geprobeerd om te ontkomen aan de politie. De man kreeg omstreeks 18.00 uur een stopteken op de Schoolstraat in Jubbega. De bromfietser gaf als reactie gas om zo snel mogelijk weg te kunnen komen.

De politie wist de bestuurder korte tijd later alsnog staande te houden. De man bleek geen geldig rijbewijs te hebben en ook was de scooter voorzien van een valse kentekenplaat. Het voertuig werd later door de agenten teruggevonden bij een bewoner in de omgeving. Tegen de 29-jarige bestuurder werd een proces-verbaal opgemaakt voor het negeren van een stopteken, voeren van een vals kentekenplaat en rijden met een verlopen rijbewijs.