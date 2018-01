Hurdegaryp: hennepkwekerij in oude bakkerij

Publicatie: wo 31 januari 2018 14.45 uur

HURDEGARYP - De politie heeft woensdagochtend een hennepkwekerij opgerold in een voormalige bakkerij aan de Stationsweg 1 in Hurdegaryp. In de kelder werden ruim 200 hennepplanten aangetroffen en op zolder stonden verder 150 moederplanten. Daarnaast was er ook nog een ruimte waar hennepstekjes werden gemaakt. De kwaliteit van de moederplanten en hennepstekjes waren matig.

De 35-jarige bewoonster is door de politie aangehouden. De kwekerij is volgens de politie een mooi voorbeeld van een goed verstopte kwekerij. Netbeheerder Stedin maakte zich deze week zorgen omtrent de steeds beter verborgen illegale kwekerijen. Om detectie door de politie te voorkomen, kiezen criminelen bijvoorbeeld voor kelders met gemaskeerde ventilatie.