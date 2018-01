Paard ernstig mishandeld in Beetsterzwaag

Publicatie: di 23 januari 2018 18.23 uur

BEETSTERZWAAG - In Beetsterzwaag is zondagnacht een IJslands paard ernstig mishandeld. Het paard raakte dusdanig gewond dat het uiteindelijk uit zijn lijden moest worden verlost in een paardenkliniek in Wolvega.

De mishandeling werd maandagochtend ontdekt. Het paard stond op het moment van het misdrijf aan de Beetsterweg in Beetsterzwaag. Het paard zou met een stok of tak gepenetreerd zijn. Verder werden er maandagochtend bierflesjes bij de stal gevonden.