Jongetje gered uit slik bij Wierum

Publicatie: za 13 januari 2018 15.37 uur

WIERUM - De politie en brandweer zijn zaterdag rond 14.47 uur uitgerukt voor een jongetje uit Wierum dat vastzat in een sliklaag (soort drijfzand) bij Wierum. Het jongetje was aan het vissen langs de Ternaarderwei maar kwam op een zeker moment vast te zitten in het slik.

De politie heeft het jongetje gered met behulp van een touw. Een brandweerman droeg hem even later op zijn schouders naar het droge. Hij is vervolgens door de brandweer thuisgebracht. Hij kwam met de schrik vrij.

