Dokkum: tegenstanders Zwarte Piet gaan protesteren

Publicatie: di 28 november 2017 10.32 uur

DOKKUM - Er zijn nieuwe plannen om in Dokkum alsnog in Dokkum te protesteren tegen Zwarte Piet. De actiegroepen Zwarte Piet is Racisme, Stop Blackface, Free Your Mind en Progressive Groningen hebben voor zaterdag a.s. een manifestatie op de Markt aangekondigd. De focus van de manifestatie ligt op de vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren.

Volgens de initiatiefnemers is er sprake van institutioneel racisme bij de overheid en de politie. Of de demonstratie ook doorgaat, is onduidelijk. De Leeuwarder Courant vroeg burgemeester Marga Waanders maar zij gaf aan dat haar niets bekend is van de manifestatie. De groepen moeten maximaal 48 uur van tevoren melden dat ze een demonstratie willen houden.