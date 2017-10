Brand op zeilboot in haven Lauwersoog

Publicatie: do 26 oktober 2017 13.40 uur

LAUWERSOOG - In de haven van Lauwersoog is donderdagochtend brand ontstaan op een zeilboot.

De brandweer van Zoutkamp, de hoogwerker van de brandweer Dokkum en de reddingboot Annie Jacoba visser van de KNRM station Lauwersoog werden gealarmeerd. Ook een ambulance kwam voor de zekerheid ter plaatse.

De brand is waarschijnlijk ontstaan in de elektronica van de boot. De boot was gisteren door de KNRM de haven van Lauwersoog binnengesleept vanwege motorpech.

FOTONIEUWS