Westereender opgepakt voor steekpartij

Publicatie: wo 27 september 2017 16.34 uur

DE WESTEREEN - Een 21-jarige man uit De Westereen is op 22 september 2017 door de politie opgepakt voor een steekincident in zijn woonplaats. Deze vond op donderdag 21 september plaats. Het slachtoffer stond op dat moment met een groepje aan de Miesstrjitte in De Westereen. De verdachte kwam er op een zeker moment bij staan en stak hem plotseling met een mes. Het slachtoffer werd in zijn bovenarm gestoken en moest zich onder behandeling laten stellen in het ziekenhuis.

De politie werd gealarmeerd en al snel werd duidelijk wie de dader zou zijn. Hij werd de volgende dag in Drachten aangehouden. De verdachte is inmiddels 14 dagen in bewaring gegaan en de recherche heeft de zaak in onderzoek.