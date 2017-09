Verdachte haalt de dagen door elkaar

Publicatie: wo 27 september 2017 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 52-jarige vrouw uit Drachten was behoorlijk tegen de politie tekeergegaan toen ze op 22 juni werd opgepakt. De agenten zagen de vrouw slingerend over Het Noord lopen. Ze had rooddoorlopen ogen en ze was onvast ter been. Ze zei woensdag tegen rechter Kees Post dat ze absoluut niet beschonken was. Ze had nog niets gehad en was juist van plan om naar Groningen te liften om daar drank te halen.

Volgens haar was het zondag en waren de winkels in Drachten gesloten. Eén blik in zijn agenda leerde officier van justitie Marco van den Broek dat 22 juni 2017 een donderdag was, geen zondag. 'Dan zijn de winkels in Drachten gewoon open', aldus de officier. Hij vermoedde dat de vrouw in haar woonplaats verschillende winkelverboden had, maar dat bestreed de Drachtster.

Ze had het wel aan de stok gekregen met de agenten, waarvan ze zelf vond dat die 'raar' deden. Toen de agenten zeiden dat ze haar tas wilden doorzoeken, liep de Drachtster weg. Dat deed ze nog een paar keer, ondanks de sommatie van de agenten om te blijven staan. Vanwege haar dwarse gedrag werd de vrouw in de boeien geslagen. Dat ging niet zonder slag of stoot, ze bleef zich fysiek en verbaal verzetten.

Uiteindelijk werd ze redelijk hardhandig -in het proces verbaal stond 'met meer dan geringe kracht'- in de politieauto gewerkt. Onderweg naar het bureau bleef de vrouw agressief en vervelend doen. Ze schold de agenten uit voor 'klootzakken' en 'stelletje nichten'. Tegen de rechter zei ze dat ze zich helemaal niet had verzet. Ze vond het gedrag van de agenten 'niet normaal'. 'Zeker niet tegenover een vrouw', aldus de Drachtster.

Ze is geen onbekende van de politie, ze heeft een strafblad van 43 pagina's waarop voornamelijk diefstallen prijken. Ze kreeg zelfs in 2009 de ISD-maatregel opgelegd, een gedwongen opname in een kliniek voor veelplegers. De vrouw is jarenlang verslaafd geweest aan harddrugs. Momenteel loopt er een voorwaardelijke rechterlijke machtiging (RM).

De vrouw moet zich aan bepaalde voorwaarden houden, doet ze dat niet, dan kan ze alsnog gedwongen worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Ze kampt met verschillende stoornissen en wordt begeleid door een psychiater van de verslavingszorg en mensen van de GGZ; het zogeheten FACT-team. Dat maakte dat de rechter haar als sterk verminderd toerekeningsvatbaar beschouwde. Post legde de vrouw een voorwaardelijke werkstraf van 30 uur op. De officier had twee weken voorwaardelijke celstraf geëist.