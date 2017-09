Burgumer heeft tot twee keer toe GHB op zak

Publicatie: wo 27 september 2017 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een Burgumer (19) werd in december vorig jaar en eind april van dit jaar tot twee keer toe aangehouden met behoorlijke hoeveelheden GHB op zak. Hij moest woensdag voor de rechter verschijnen, maar hij kwam niet opdagen. De Burgumer werd veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. Op 29 december werd hij in zijn woonplaats aangehouden. Hij zat bij een vriend in de auto.

In het dashboardkastje vond de politie een flesje met een dikke vloeistof, wat later GHB bleek te zijn. Aanvankelijk ontkende de Burgumer dat het flesje van hem was, later gaf hij toe dat het zijn GHB was. Een paar maanden later, in de nacht van 28 op 29 april, werd hij in Drachten aangehouden. De politie had een melding gekregen dat er bij de Jumbo aan de Ringweg een man stond die raar deed.

Toen de agenten arriveerden, hadden ze meteen al het vermoeden dat de man -de Burgumer- onder invloed was van het een of ander. Hij was warrig en kon niet stil blijven staan. Omdat hij geregistreerd stond als drugsgebruiker, werd hij gefouilleerd. Deze keer had hij zes xtc-pillen en een buisje GHB op zak. Hij is vaker veroordeeld voor drugsbezit. Eind oktober moet hij terechtstaan voor het bezit ruim 200 gram GHB.

Sinds de laatste aanhouding heeft de hulpverlening zich over de Burgumer ontfermd. Hij wordt behandeld bij de verslavingszorg en hij zit in een begeleid wonen project. Vanwege de forse hoeveelheden GHB die de man op zak had, rolde er een pittige werkstraf uit. Rechter Kees Post hield er wel rekening mee dat er bij de Burgumer een laag IQ -55 tot 70- geconstateerd is. De rechter beschouwde hem als licht verminderd toerekeningsvatbaar.