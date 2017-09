Marjan Wieldraaijer verlaat SP in Drachten

Publicatie: di 26 september 2017 11.14 uur

DRACHTEN - Marjan Wieldraaijer verlaat de SP fractie in de gemeenteraad van Smallingerland. Wieldraaijer zegt in een verklaring op haar Facebook-pagina dat zij in de loop van deze raadsperiode merkte dat zij 'voor haar gevoel steeds minder ruimte kreeg'. Ze vindt de situatie voor zichzelf onwerkbaar.

Wieldraaijer neemt haar zetel in de raad tot aan de verkiezingen van maart 2018 zelfstandig in met haar fractie Sociaal Lokaal. Ze heeft de griffie van de gemeenteraad aangegeven dat zij momenteel revalideert vanwege een inoperabele hernia en herstelt van een burn out.