Open dag en 5-jarig jubileum actie The Gym Harkema

Publicatie: ma 04 september 2017 18.25 uur

HARKEMA - Vijf jaar geleden opende 'The Gym Harkema' voor het eerst haar deuren. "Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een grote, maar gezellige club waar niemand een nummer is! Om deze mijlpaal met jullie te vieren houden wij op zaterdag 9 september een open dag voor jong en oud!"

Op deze dag worden er verschillende demo's en workshops gegeven, zoals kickboksen (voor zowel jeugd als volwassenen), MMA (mixed martial arts), paaldansen en Gladiator Workout. Na de demo's mogen bezoekers zelf ook even proberen om te kijken of het iets voor je is! Voor de allerjongsten zal er een springkussen aanwezig zijn waar ze zich lekker op kunnen vermaken.

Schrijf je je diezelfde dag in, dan sport je de eerste 2 maanden gratis en betaal je geen inschrijfgeld! Iedereen die deze dag langskomt maakt door middel van een loting kans op een gratis jaarabonnement!

"We gaan die dag ook spijkerbroek hangen waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Tevens zal de Vesteynde fysiotherapie aanwezig zijn om jullie informatie te geven over veel voorkomende blessures, klachten en de verschillende behandelmethoden die zij daarvoor aanbieden. Er zal ook een lezing worden gehouden door personal trainer en oud wedstrijd bodybuilder Johan Kloosterman. Waarbij het vooral gaat over voeding, supplementen en de juiste manieren van trainen voor afvallen en aankomen."

Nieuwsgierig geworden? Check dan de website thegymharkema.nl voor aanvullende informatie over de open dag. "Hopelijk zien we je dan verschijnen @The Gym Harkema"

Link: www.thegymharkema.nl

