Bestuurder die tractor aanreed, sloeg op de vlucht

Publicatie: zo 27 augustus 2017 12.28 uur

KOOTSTERTILLE - De 32-jarige bestuurder die zaterdagavond rond 21.15 uur op de Jisteboerewei bij Kootstertille in botsing kwam met een tractor, is na het ongeval op de vlucht geslagen. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt. De bestuurder was onder invloed van alcohol en reed richting Jistrum. Hij kwam de tractor met gekoppelde wikkelaar tegen en kwam daarmee in botsing. De bestuurder sloeg na de aanrijding op de vlucht.

Een politieagent die onderweg was naar de aanrijding trof de bestuurder nog in de buurt van het ongeval aan en sprak hem aan. De bestuurder reageerde vrijwel niet en bleef weglopen bij de agent. De agent wilde de bestuurder hierop aanhouden maar deze ging er rennend vandoor. Hierop volgde een worsteling waarbij een tweede politieagent voor ondersteuning ter plaatse kwam. Tijdens de worsteling moest pepperspray ingezet worden om de bestuurder onder controle te krijgen. Uiteindelijk lukte het de agenten de bestuurder aan te houden.

De agenten hadden de indruk dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Aan het politiebureau is daarom een ademanalyse afgenomen. Het resultaat daarvan was 1045 ug/l met als gevolg dat het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd. De 32-jarige bestuurder uit de gemeente Tytsjerksteradiel is ingesloten in het cellencomplex van politie. Het voertuig is weggesleept. De tractorbestuurder kon zijn weg vervolgen.