Werkstraf voor rijden zonder geldig rijbewijs

Publicatie: di 15 augustus 2017 17.20 uur

LEEUWARDEN - Een 51-jarige man uit Assen reed op 20 april 2017 met een ongeldig verklaard rijbewijs rond in een auto te Drachten. De man werd omstreeks 2.15 uur door de politie staande gehouden. Dinsdag werd de zaak behandeld op de rechtbank in Leeuwarden. De Assenaar kreeg voor het vergrijp van de politierechter een werkstraf van 28 uur.

De man had een brief aan de rechter geschreven waarin hij liet weten dat hij wegens geldgebrek niet in staat was om naar de rechtbank in Leeuwarden te komen. Omdat de man in Drachten was aangehouden, vond de politierechter dat de zaak toch doorgang kon vinden. "Als hij in Drachten is geweest....." Bovendien had de man geen verzoek gedaan om de zaak te verplaatsen.

De Assenaar had bij zijn aanhouding direct al aangegeven dat hij wist dat hij niet mocht autorijden. Zijn rijbewijs was al sinds 6 juni 2008 ongeldig verklaard. Hij verklaarde aan de politie dat hij in de auto was gestapt om een vriendin met rugpijn te helpen.

Als uitgangspunt geldt een straf van 14 dagen hechtenis voor het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Omdat er geen sprake van recidive was, besloot de politierechter om de werkstraf op te leggen. Mocht deze niet ten uitvoer worden gebracht, dan wordt de straf omgezet in een celstraf van 14 dagen.