Officier: Tilster dealde 2 jaar lang harddrugs

Publicatie: vr 07 juli 2017 20.30 uur

LEEUWARDEN - Tegen een inwoner van Kootstertille (31) is vrijdag 21 maanden cel geëist. Officier van justitie Henriëtte Louwes gaat er vanuit dat de Tilster ongeveer twee jaar lang harddrugs -speed, xtc en ghb- heeft gedeald. De verdachte ontkende, hij zou alleen voor zijn vrienden drugs hebben gehaald. Het ging om een vriendengroep van zo'n 25 personen. Verschillende getuigen hebben echter verklaard dat de Tilster gedeald heeft.

Hij zou ook zelf ghb hebben gemaakt. De man is verslaafd. In eerste instantie wou hij niet naar een kliniek om behandeld te worden, later kwam hij daar op terug. De officier heeft er echter geen vertrouwen, in net als de reclassering. Bij een huiszoeking werden wapens aangetroffen: de Tilster had een stroomstootwapen, een vuurwapen en munitie. De munitie paste overigens niet bij het wapen.

Dat had hij volgens eigen zeggen ooit in Duitsland gekocht, de munitie had hij een keer in het bos gevonden toen hij de hond uitliet. Na een schietincident in juni 2016 had hij het stroomstootwapen aangeschaft om zich te verdedigen. Begin juli vorig jaar werd de Tilster opgepakt, sindsdien zit hij vast. In december 2016 werd de voorlopige hechtenis geschorst, op voorwaarde dat de Tilster meewerkte aan een opname in de forensisch psychiatrische kliniek in Franeker.

Een paar maanden later kwam aan die opname een eind toen bleek dat de Tilster ghb had gebruikt. Hij zou ook ghb aan een medepatiënt hebben verstrekt, maar dat ontkende hij. Sinds begin februari zit hij weer in het huis van bewaring. Als het aan de officier ligt komen daar nog een aantal maanden gevangenisstraf bij.

De Leeuwarder rechtbank doet op 21 juli uitspraak.