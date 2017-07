Bejaarde met scootmobiel te water in Bornwird

Publicatie: vr 07 juli 2017 17.45 uur

BORNWIRD - Een oude man van in de negentig is vrijdag rond 15.30 uur met zijn scootmobiel te water geraakt op het fietspad het Jaachpaad nabij Bornwird. De man reed op zijn scootmobiel op het Jaachpaad toen hij in een bocht naast het fietspad raakte en in de sloot belandde.

Een passerende fietsster zag het voorval gebeuren en een meisje op het boererf had een plons gehoord en kwam poolshoogte nemen. Het betreffende meisje bedacht zich niet en sprong in de sloot en ging achter de man zitten zodat hij met zijn hoofd boven water bleef.

De politie, brandweer en een ambulance kwamen ter plaatse. De brandweer heeft de man uit de sloot gehaald en de man werd overgedragen aan het ambulancepersoneel.

