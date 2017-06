Boete Hallumse voor botsing met fietser

Publicatie: do 22 juni 2017 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een 25-jarige inwoonster van Hallum is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een boete van 500 euro waarvan de helft voorwaardelijk. De Hallumse is op 16 februari vorig jaar in haar woonplaats op de splitsing van de Offingaweg, de Mounebuorren en de Doniaweg met haar auto op een 65-jarige fietsster gebotst.

Het slachtoffer werd met hoofdletsel en een gebroken kuitbeen naar het ziekenhuis vervoerd. De rechtbank concludeerde dat de Hallumse gevaarlijk heeft gereden: ze heeft de bocht te kort genomen en kwam op de andere weghelft terecht. In dat geval is er niet sprake van een verkeersmisdrijf, maar een overtreding.

De rechtbank hield er rekening mee dat de vrouw vrijwel meteen haar excuses aan het slachtoffer heeft aangeboden. Ook de behandeling van de zaak door de meervoudige kamer -met drie rechters- was voor haar een zware belasting. Doorgaans komen dit soort zaken voor de kantonrechter.