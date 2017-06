Alle winkels dicht maar Jumbo Kollum draait topdag

Publicatie: zo 04 juni 2017 20.12 uur

KOLLUM - De supermarkt Jumbo in Kollum heeft zondag, eerste pinksterdag, een topomzet gedraaid. Omdat alle supermarkten in de wijde omtrek gesloten waren, trokken honderden mensen naar de Kollumer Jumbo om boodschappen te gaan doen.

"Er zijn ongeveer 1200 klanten geweest" zo laat Harm de Hoop van de Jumbo weten. De ondernemer besloot de deuren tijdens Pinksteren toch te openen om zo de toeristen in het dorp beter van dienst te kunnen zijn. "Dit is bij uitstek een toeristen-weekeinde dus dan moet je ook open zijn." Gezien de klandizie weet de ondernemer inmiddels dat hij een goede keuze heeft gemaakt. "Het was een super drukke dag en we hebben de beste zondag gedraaid sinds we op zondagen geopend zijn."

Het is onduidelijk waarom in andere gemeenten de deuren van supermarkten (en andere winkels) gesloten bleven. In de gemeente Dongeradeel is het in elk geval niet toegestaan. De Jumbo in Dokkum vroeg hiervoor onlangs nog toestemming maar de gemeente stak hiervoor een stokje. In de gemeente Tytsjerksteradiel, Opsterland en Leeuwarden is de koopzondag inmiddels ingevoerd. In Smallingerland was het 'tegenhouden' van de koopzondag onderdeel van het coalitieakkoord van de regerende politieke partijen.

Naast de Jumbo in Kollum was in het noordoosten van Friesland - voor zover bekend - alleen de Jumbo in Grou geopend. Ook daar was het ontzettend druk in de winkel.