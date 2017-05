Voorlopig niet 365 dagen open in Dokkum

Publicatie: do 18 mei 2017 22.37 uur

DOKKUM - De gemeenteraad van Dongeradeel lijkt er voorlopig niet voor te kiezen dat winkels 365 dagen per jaar open ogen zijn. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadscommissie Omkriten. Coalitiepartijen spraken uit om in ieder geval het komende anderhalf jaar te willen blijven bij het huidige beleid en een definitief besluit over te laten aan de nieuwe gemeenteraad. Dat betekent dat er voorlopig op onder andere Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag geen supermarkt open mag.

"Binne fiif dagen no sa wichtich om de economie in Dokkum draaiende te hâlden?", vroeg Fedde Breeuwsma van de FNP zich af. Esther Hanemaaijer van het CDA had diezelfde mening. "Wat ons betreft blijven we dit beleid voeren tot een nieuwe gemeente", liet ze weten. Ze gaf daarnaast nog aan dat het juist op voorstel van de ondernemersvereniging was om de Christelijke feestdagen buiten de huidige zondagsopenstelling te houden.

Supermarkteigenaar Titus Vogt wilde voortaan 365 dagen per jaar de deuren van zijn supermarkt Jumbo in Dokkum openen. Dat schreef de ondernemer in een brief aan de gemeenteraad van Dongeradeel en kwam de ondernemer donderdagavond toelichten.

De ChristenUnie in Dongeradeel is tegen het voorstel van Vogt en vroeg de mede-raadsleden en het college om tijdens de vergadering een uitspraak te doen.

Na een geslaagde proef in 2014, is het in Dokkum iedere eerste zondag van de maand koopzondag. Supermarkten zijn sindsdien iedere zondag open, met uitzondering van de genoemde feestdagen. Daar komt wat Vogt betreft verandering in, maar een meerderheid in de raad is het daar dus niet mee eens.