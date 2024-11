Kritiek op 'snoepreis' college Tytsjerksteradiel naar Brussel

BURGUM - Het werkbezoek van het college van B&W van Tytsjerksteradiel aan Brussel roept kritische vragen op. PvdA/GroenLinks-raadslid Peter van de Hoef wil opheldering over de concrete resultaten van wat hij bestempelt als een 'snoepreis'.

Het college bracht in oktober een bezoek aan de Belgische hoofdstad tijdens de Europese week van de regio's. In hun verslag aan de gemeenteraad blijft het bij algemeenheden als "ervaringen uitwisselen" en "leerzaam en nuttig werkbezoek", constateert Van de Hoef.

"Natuurlijk is het goed om over de grenzen te kijken," zegt het raadslid. "Maar wat hebben onze bestuurders nu écht opgehaald in Brussel? Waar kunnen de inwoners van Tytsjerksteradiel concreet hun voordeel mee doen?"

Het summiere verslag vermeldt alleen dat het college aanwezig was bij een bijeenkomst van de Nederlandse vertegenwoordiging en sprak met een organisatie die overheden verbindt. Ook was er 'ruimte voor het uitwisselen van ideeën over regionale samenwerking'.

Van de Hoef heeft het college nu om opheldering gevraagd over de tastbare resultaten van hun Brusselse werkbezoek voor de gemeente. De antwoorden zullen donderdagavond volgen tijdens de raadsvergadering in Burgum.