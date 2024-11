Harm en Reina Nieuwland uit Surhuisterveen vieren 60-jarig huwelijksjubileum

regionaal wo 27 november 2024, 17.38

SURHUISTERVEEN - Op woensdag 27 november vieren Harm Nieuwland en Reina Nieuwland-Koop uit Surhuisterveen hun 60-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester Oebele Brouwer gaat op bezoek en feliciteert het echtpaar namens de gemeente.

Harm Nieuwland, geboren in Surhuisterveen, en Reina Koop, geboren in Opende, leerden elkaar kennen bij een kerkelijke vereniging in Opende. De vonk sloeg over en het echtpaar trouwde op 27 november 1964. Samen kregen ze vier kinderen, twee zoons en twee dochters. Inmiddels zijn ze trotse grootouders van negen kleinkinderen en één achterkleinkind.

Na de bruiloft verhuisde het echtpaar Nieuwland naar De Wilhelminahoeve in Opende, waar meneer de boerderij van zijn vader overnam. Mevrouw Nieuwland werkte jarenlang zij aan zij met haar man op de boerderij. Naast het werk op de boerderij was meneer Nieuwland jarenlang actief bij de gereformeerde kerk van Opende, waar hij meerdere keren in het bestuur zat. Ook zette hij zich in voor het bestuur van de christelijke basisschool in Opende.

In 1987 verkocht het echtpaar hun boerderij in Opende en verhuisde naar een nieuwe boerderij in Rotstergaast. Zo'n 25 jaar geleden droegen ze het boerenbedrijf over aan hun oudste zoon. In 2004 settelde het echtpaar Nieuwland zich in Surhuisterveen, waar ze sindsdien genieten van hun welverdiende vrije tijd.

Het diamanten huwelijk wordt in kleine kring gevierd, samen met familie, beste vrienden en buren. Het echtpaar geniet ondanks de leeftijdsgebonden kwaaltjes nog van een goede gezondheid.

