Woonwijk op voormalig Teeling-terrein is (vrijwel) onmogelijk

regionaal wo 27 november 2024, 17.00

FEANWALDEN - De gemeente Dantumadiel ziet af van de aankoop van het voormalige Teeling Petfood-terrein in Feanwâlden. De hoge vraagprijs van ruim 5 miljoen euro en strenge milieueisen maken woningbouw op deze locatie praktisch onmogelijk.

Dit blijkt uit antwoorden van het college van B&W op raadsvragen van Gemeente Belangen Dantumadiel.

De situatie illustreert een klassiek dilemma in de ruimtelijke ordening: het ombuigen van een industrieterrein naar een woongebied.

Het Teeling-terrein heeft namelijk een zogenaamde milieucategorie 4.2, de hoogste categorie in de gemeente. Deze classificering, die ook geldt voor omliggende bedrijven, maakt reguliere woningbouw onmogelijk zonder ingrijpende aanpassingen.

Stragisch belang

"Locaties met een hoge milieucategorie zijn schaars binnen de gemeente, en het behoud daarvan is van strategisch belang," stelt het college. Het afwaarderen van de milieucategorie zou niet alleen het industriële karakter van het gebied aantasten, maar zou ook kunnen leiden tot schadeclaims van omliggende bedrijven.

Hoge kosten

De financiële puzzel blijkt evenmin op te lossen. Tegenover de vraagprijs van 5 à 5,5 miljoen euro staat een geschatte opbrengst van maximaal 2 miljoen euro bij ontwikkeling tot woon-werkkavels. Daarbij komen nog de kosten voor sloop en bodemsanering. Het totale investeringsbedrag zou volgens het college oplopen tot minimaal 6,5 à 7 miljoen euro.

Doorn in het oog

Het college erkent het belang van herontwikkeling voor de beeldkwaliteit van Feanwâlden, maar ziet geen realistische mogelijkheden. De gemeente laat wel onderzoek doen naar de specifieke woonbehoeften in het dorp, maar voorlopig blijft het industrieterrein zoals het is: een doorn in het oog van velen, maar onbereikbaar voor woningbouw.

Het voormalige terrein van Teeling Petfood staat al geruime tijd (in de stille) verkoop. Sinds oktober is het terrein ook publiekelijk in de etalage gezet.