Licht op Drachten schrapt woensdag de buitenactiviteiten

lokaal nieuws wo 27 november 2024, 12.21

DRACHTEN - Vanwege de weersverwachting door de naderende storm Conall, heeft de organisatie van festival Licht op Drachten besloten dat alle buitenactiviteiten woensdag worden afgelast.

"We kunnen de veiligheid van de bezoekers niet garanderen, met name op plaatsen met bomen waar takken kunnen vallen. Daarnaast kunnen we een aantal kunstwerken met deze wind niet tonen, omdat er risico is op schade' aldus projectleider Lieuwe Krol.

De binnenactiviteiten zoals Frysk foarlêze fan schrijfster Tialda Hoogeveen (16.30 uur) en de film The Hidden Live of Trees (19.30 uur) met een inleiding van boswachter en bestsellerauteur Peter Wohlleben gaan wel gewoon door. Beide programmaonderdelen vinden plaats in Schouwburg De Lawei. Daar is ook de expositie fLUX te bezoeken van 17.00 tot 21.00 uur.

'Bezoekers hebben na vandaag nog vier dagen om het lichtkunstfestival te bezoeken. En de weersverwachting voor de komende dagen is goed. Naast de route met 27 lichtkunstwerken, staat vrijdagavond 29 november o.a. nog een spectaculaire vuurshow op het programma. Die start om 19.30 op het Kiryat Ono plein.

Meer informatie over de route en het programma is te vinden op www.lichtopdrachten.nl