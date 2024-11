Anne en Rieka Hoekstra uit Surhuisterveen 60 jaar getrouwd

20 november 2024

SURHUISTERVEEN - Reden voor een feestje in Surhuisterveen. Anne Hoekstra en Rieka Hoekstra-van der Meer zijn woensdag 20 november namelijk maar liefst 60 jaar getrouwd. Burgemeester Oebele Brouwer gaat bij het echtpaar op visite om hen te feliciteren namens de gemeente.

Het echtpaar leerde elkaar kennen in Surhuisterveen. De twee kwamen elkaar tegen in het centrum. Een toevallige blik, een praatje - en al snel sloeg de vonk over. Meneer en mevrouw Hoekstra trouwden op 20 november 1964. Samen kregen ze twee kinderen, een zoon en een dochter. Inmiddels zijn ze trotse opa en oma van vier kleinkinderen.

Toen meneer Hoekstra in militaire dienst ging, koos hij voor de marine. Hij komt uit een schippersfamilie, en had dus wel affiniteit met boten. Na zijn diensttijd wilde hij dan ook graag gaan varen. Alleen vond zijn vader dat geen goed idee. Meneer Hoekstra solliciteerde daarom bij Philips in Drachten. Hier ging hij aan de slag in het testlaboratorium. Later was hij op zoek naar wat meer uitdaging. Dit vond hij in een functie op de afdeling technische ondersteuning van de commerciële afdeling van Philips in Groningen. Deze jaren woonde het gezin in Drachten, pas vlak voor het pensioen van meneer Hoekstra verhuisde het echtpaar naar Surhuisterveen.

Ook mevrouw Hoekstra zat niet graag stil. Vóór haar huwelijk had ze drie banen tegelijkertijd. Ze werkte bij twee bakkers in Surhuisterveen en was hulp in de huishouding bij een gezin in Drachten. Toen ze trouwde met meneer Hoekstra en er kinderen kwamen nam ze de zorg van het gezin op zich. Later, toen de kinderen ouder werden ging ze parttime aan de slag als bejaardenverzorger in wooncentrum 'Rispinge' in Drachten.

Naast het werk en de drukte van het gezin was er ook tijd voor hobby's. In de zomer ging meneer Hoekstra graag samen met zijn zoon vissen en in de winter waren ze vaak samen op het ijs te vinden. Ook had meneer Hoekstra een volkstuintje waarin hij veel tijd doorbracht.

Het echtpaar woont zelfstandig. Meneer en mevrouw Hoekstra voelen zich beide nog fit en vitaal. Het jubileum wordt gevierd met de naaste familie.

