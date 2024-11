Fonteinslanden: 84 huizen gesloopt, bouw 90 nieuwe woningen

lokaal nieuws wo 20 november 2024, 10.30

DOKKUM - Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de wijk Fonteinslanden in Dokkum vierden bewoners samen met de gemeente en het bouwteam de officiële start van de wijkvernieuwing. Rienk van der Meulen, directeur-bestuurder van Thús Wonen, en Bert Koonstra, wethouder Wonen van de gemeente Noardeast-Fryslân, onthulden het bouwbord dat symbool staat voor een frisse, duurzame toekomst voor de wijk.

"Wij zijn trots dat we de bewoners in Fonteinslanden blij gaan maken met mooie, duurzame en comfortabele woningen," sprak Rienk van der Meulen. "De voorbereidingen hebben veel tijd en inspanning gevraagd, zeker ook van de bewoners. Maar het resultaat zal het wachten meer dan waard zijn."

De wijkvernieuwing

De wijkvernieuwing omvat de sloop van 84 eengezinswoningen, 6 seniorenwoningen en 24 garages aan de Liudgerleane, de Festus Hommiusstraat en de Titus Brandsmastrjitte. Daarvoor in de plaats komen 24 eengezinswoningen, 15 levensloopwoningen en 51 woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. De nieuwbouw vindt plaats in twee fasen en wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Jellema uit Dokkum.

Bewoners centraal

Vanaf de start in 2021 zijn bewoners nauw betrokken geweest bij de plannen. Tijdens bewonersavonden en persoonlijke gesprekken hebben zij hun wensen kenbaar gemaakt. Dankzij de inbreng van de bewoners is er een plan ontstaan met veel draagvlak. Zo ontstaat een prachtige gemengde wijk met verschillende woningtypen.

Thús Wonen is zich bewust van de impact die de plannen hebben op de bewoners. "We realiseren ons goed dat deze plannen veel van de bewoners vragen," legt Rienk van der Meulen uit. "Sommigen moeten twee keer verhuizen voordat ze kunnen terugkeren naar hun mooie, duurzame nieuwbouwwoning. We begeleiden hen intensief gedurende dit hele proces."

Veel bewoners zijn blij met de plannen en kijken uit naar hun nieuwe thuis. Dat blijkt ook uit de hoge terugkeerpercentages: zo'n 50% van de oorspronkelijke bewoners keert terug, en in het eerste deelgebied zelfs 90%. Dat is een uitzonderlijk hoog percentage.

Duurzaam wonen voor iedereen

De nieuwe woningen zijn gasloos en energiezuinig, wat zorgt voor veel wooncomfort. De huurprijzen van de woningen blijven betaalbaar. Zo blijven ze toegankelijk voor iedereen, ook voor bewoners die afhankelijk zijn van huurtoeslag.

Wethouder Bert Koonstra benadrukt de samenwerking: "Troch in moaie gearwurking tusken partijen hawwe wy dit plan realisearje kind. De gemeente sil him by de útwurking rjochtsje op it grien yn de wyk."

Met de onthulling van het bouwbord is de transformatie van Fonteinslanden officieel begonnen. Samen bouwen bewoners, Thús Wonen en de gemeente aan een wijk die klaar is voor de toekomst en waar iedereen zich thuis voelt.