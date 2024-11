Zoektocht naar vermiste jongen (15) uit de Westereen

regionaal vr 15 november 2024, 7.45

DE WESTEREEN - De 15-jarige Yan uit de Westereen wordt sinds donderdag 16.30 uur vermist. De jongen verliet overstuur zijn huis zonder schoenen en jas, en droeg alleen een witte trui met capuchon en blauwe spijkerbroek.

Yan heeft een donkere huidskleur, kort haar, is 1,70 meter lang en heeft een snorretje. Na zijn vertrek ontbreekt ieder spoor van hem. Zowel op Facebook als bij de politie is melding gemaakt van zijn vermissing en er is een burgernet-actie opgestart aan het eind van de avond.

SAR Nederland

SAR Nederland is ingeschakeld door de familie om te helpen zoeken naar de jongen. Er wordt gezocht met speurhonden, Quads en trackers, maar tot op heden is Yan nog niet gevonden.

Mocht u Yan na donderdag 16.30 uur nog gezien hebben in de omgeving van de Spjochtstrjitte of informatie hebben over zijn verblijfplaats, neem dan contact op met de politie.