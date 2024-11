Essity Suameer komt met verbeterd eindbod, einde staking

regionaal wo 13 november 2024, 9.41

SUMAR - CNV en FNV schorten hun acties bij Essity Suameer voorlopig op. Na een twee korte werkonderbrekingen kwam de poetsdoekenfabriek deze week over de brug met een verbeterd eindbod.

"Wat er nu ligt is goed vergelijkbaar met wat er in de cao voor Essity Hoogezand is afgesproken", zegt Stijn Duursma van CNV. "Het woord is nu aan onze leden. Als zij het voldoende vinden, dan is er een nieuwe cao. Zo niet, dan pakken we de acties weer op."

Essity laat in een reactie aan WâldNet weten het belangrijk te vinden dat de medewerkers een sterk arbeidsvoorwaardenpakket hebben. Met dit nieuwe verbeterde aanbod, wil het bedrijf een cao voor 18 maanden afspreken waarin wordt tegemoetgekomen aan de behoeften van medewerkers.

Jan Wiebe Zandberg, Site Manager van Essity in Suameer: "Na werkonderbrekingen op 31 oktober en 6 november heeft Essity een verbeterd cao-aanbod neergelegd. Hiermee hopen we tot een spoedig akkoord te komen, zodat er voor onze medewerkers snel weer een nieuwe cao komt. De vakbonden hebben aangegeven het bod ter stemming voor te leggen aan de medewerkers en er daarna op terug te komen. Zodra de vakbonden instemmen, sluiten we een akkoord."

In het verbeterde eindbod krijgen werknemers er vanaf 1 juli 2024 met terugwerkende kracht € 125 per maand bij en vanaf 1 januari 2025 nog eens 3,5%. Bovendien wordt de RVU-regeling verlengd en trekt Essity enkele verslechteringsvoorstellen in. Het betreft een cao van 18 maanden.

Ledenvergaderingen

Of dit verbeterde eindbod voldoende tegemoetkomt aan de wensen van de leden, mogen ze zelf bepalen tijdens twee ledenvergaderingen die plaatsvinden op 19 november.

Over Essity Suameer

De fabriek in Sumar is een productielocatie van Essity voor bekende merken als Tork, TENA, Libresse, Edet, Demak'Up, Tempo en Leukoplast. In de fabriek in Suameer worden nonwoven schoonmaak- en poetsdoeken geproduceerd en verwerkt voor onder andere het merk Tork. Bij Essity Suameer werken momenteel 80 mensen.