Auto in sloot bij Hantum, bestuurder mogelijk gevlucht

regionaal ma 11 november 2024, 9.51

HANTUM - Bij een eenzijdig ongeval op de Ternaarderwei in Hantum is zondagnacht een auto in de sloot beland. Een 28-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

De politie laat weten dat nog in onderzoek is wie er ten tijde van het ongeval heeft gereden.

De hulpdiensten werden om 1.21 uur opgeroepen voor het ongeval. Zowel de politie, ambulance als traumahelikopter kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.