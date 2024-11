Jouke Douwe de Vries beoogd nieuwe burgemeester Achtkarspelen

regionaal do 7 november 2024, 21.52

BUITENPOST - De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft donderdag het besluit genomen om de 54-jarige Jouke Douwe de Vries bij de Minister aan te bevelen als nieuwe burgemeester van Achtkarspelen.

De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad omschrijft de heer De Vries als een ervaren bestuurder en een echte verbinder. De Vries voldoet in alle opzichten aan de profielschets zoals de gemeenteraad die met inbreng van inwoners uit de gemeente op 30 mei 2024 vaststelde. De Vries is een verbinder, een netwerker en daadkrachtig als dat nodig is, zonder de mens uit het oog te verliezen.

De Vries kent de cultuur en de inwoners van Achtkarspelen goed en is zich bewust van de kansen en bedreigingen voor de gemeente. Hij ziet de noodzaak voor Achtkarspelen om te blijven samenwerken met de buurgemeenten in de regio. De gemeenteraad vindt De Vries de juiste man voor de gemeente Achtkarspelen die vanaf 1 januari 2025 weer zelfstandig is.

De heer De Vries is 54 jaar en woont in Dokkum. De Vries was tot voor kort wethouder Sociaal Domein, Welzijn, Onderwijs en Financiën in de buurgemeente Noardeast-Fryslân. Daarvoor was hij jarenlang raadslid en fractievoorzitter. De Vries werkte vanaf 1995 in het onderwijs, eerst als docent, later als teamleider en opleidingsmanager. De Vries is getrouwd en heeft drie kinderen.

Achtergrondinformatie

De gemeenteraad stuurt de aanbeveling met tussenkomst van de Commissaris van de Koning aan de minister van Binnenlandse Zaken die een besluit neemt. Uiteindelijk tekent de Koning het benoemingsbesluit. Het afscheid van de huidige burgemeester Oebele Brouwer is op 28 januari 2025, de installatie van de heer De Vries op 30 januari 2025.