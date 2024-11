Burgumer Dirk Hofstra debuteert met verhalenbundel

BURGUM - Burgum is een literair auteur rijker. Dirk Hofstra (1947) heeft zijn debuut gemaakt met de verhalenbundel ‘Morgen zal de wereld wit zijn’. In het boek, staan ontroerende verhalen, deels gebaseerd op eigen ervaringen, deels aan zijn fantasie ontsproten.

De gemene deler is dat gewone mensen, buitengewone dingen meemaken.

Dirk Hofstra heeft altijd in de detailhandel gewerkt. Als scholier had hij een baantje bij een groentekraam op de markt, als volwassene maakte hij carrière bij de stoffen- en gordijnenwinkelketen Jan Sikkes. In al die jaren ontwikkelde hij naar eigen zeggen "een schat aan kennis over de eigenaardigheden die mensen met zich meedragen."

Na zijn pensionering ontdekte Hofstra dat hij aanleg had om anekdotes uit zijn verkopersloopbaan en herinneringen aan zijn jonge jaren, op een aantrekkelijke manier op te schrijven. Hij volgde een cursus om zijn schrijfkwaliteiten verder te ontwikkelen en bouwde gaandeweg een portfolio op van enkele tientallen verhalen. Aangespoord door vrienden, familie en mede-cursisten besloot hij dit jaar om een brede selectie van zijn werk bij een uitgever aan te bieden.

Na een enthousiaste reactie van uitgever De Pinne in Menaam begon een proces van verder selecteren en bijschaven, met als resultaat de bundel Morgen zal de wereld wit zijn. Hofstra presenteerde zijn boek met twintig verhalen onlangs in het Glazen Paviljoen in Park Vijversburg in Tytsjerk en overhandigde de eerste exemplaren aan zijn broers Jan en Ab en aan zijn vriend Atze van Wieren, de bekende dichter. Het was vooral aan diens vasthoudendheid te danken dat Hofstra doorzette met zijn publicatie.

Het boek is voor 14,99 euro te koop in de boekhandel.