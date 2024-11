Winkeldief hoort stemmen en steelt vier keer geluidsboxen

6 november 2024

LEEUWARDEN - Tot vier keer toe stal een Drachtster geluidsboxen van het merk JBL bij de Mediamarkt in zijn woonplaats. Stemmen in zijn hoofd hadden hem opgedragen de boxen te stelen, verklaarde de man bij de politie.

De bus gemist

De Drachtster moest woensdag voor de politierechter verschijnen. Hij kwam niet omdat hij -zo meldde zijn advocaat Geralt Pots - hij de bus had gemist. Tot vier keer toe, in maart, april - twee keer - en eenmaal in mei van dit jaar, had de Drachtster geluidsboxen van het merk JBL gestolen. Op 10 april probeerde hij, ook zonder te betalen, met een speaker van Sony de winkel te verlaten.

Stemmen in het hoofd en shag kopen

Bij de politie verklaarde de Drachtster dat stemmen in zijn hoofd hem hadden opgedragen dingen te gaan stelen. Hij had ook gezegd dat hij op dievenpad ging zodat hij shag kon kopen. De man heeft een strafblad, in juni van dit jaar werd hij voor het laatst veroordeeld, ook voor diefstal.

Schizofrenie en zwakbegaafdheid

Die veroordeling maakte dat het taakstrafverbod gold: de rechter mocht niet opnieuw een werkstraf opleggen. Er hing de Drachtster bovendien een voorwaardelijke celstraf van zes dagen boven het hoofd. De man is gediagnosticeerd met schizofrenie en zwakbegaafdheid. En de reclassering maakte zich zorgen om het speedgebruik.

Dertien dagen zitten

Na wat rekenwerk veroordeelde de rechter hem tot een celstraf van een week plus een week voorwaardelijk. Verder zette de rechter de zes dagen voorwaardelijk om in een definitieve gevangenisstraf. Hij moet dus dertien dagen zitten, dat betekent dat hij zijn plek bij een woonvoorziening niet kwijtraakt. Dat zou gebeuren als hij 14 dagen had moeten zitten.

"Ik denk niet dat iemand daarbij gebaat is", zei de rechter. Tot slot kreeg de Drachtster een werkstraf van 120 uur.