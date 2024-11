Restanten hennepkwekerij aangetroffen langs Zuiderend

regionaal zo 3 november 2024, 11.40

DRACHTEN - Restanten van een hennepkwekerij zijn zondag aangetroffen langs het Zuiderend in Drachten. Het afval, waaronder isolatiemateriaal, vuilniszakken en ventilatoren, werd gedumpt in een slootje en in de berm.

Een oplettende voorbijganger ontdekte het afval. Naast genoemde materialen werden ook een groepenkast en een 'slakkenhuis' aangetroffen. De politie en de gemeente zijn op de hoogte gesteld en zullen samen zorgen voor de opruiming van het afval.

Op dit moment is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het dumpen van de restanten. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Dit item is mede tot stand gekomen dankzij een tip op de WâldNet WhatsApp tiplijn.

