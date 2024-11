Spreidingswet: Alle Friese gemeenten willen vluchtelingen opvangen

regionaal vr 1 november 2024, 10.57

BURGUM - Friesland heeft - volgens de Spreidingswet - de opvang van vluchtelingen goed op orde. Er zijn momenteel 4.305 opvangplaatsen terwijl er 3.391 vereist zijn volgens de capaciteitsraming van januari 2024. Een deel hiervan bestaat wel uit tijdelijke noodopvang, en de uitdaging ligt nu bij het omzetten naar langdurige opvangplekken.

Alle achttien Friese gemeenten hebben toegezegd bij te willen dragen aan de opvang, hoewel nog niet alle gemeenten momenteel asielopvang hebben gerealiseerd. Dat blijkt uit de asielplan dat de Friese Provinciale Regietafel heeft ingevoerd bij Minister Faber.

Noodopvang moet verlengd worden

Vooralsnog is noodopvang een noodzakelijk onderdeel van het provinciale plan. Als de voorgenomen verlengingen hiervan doorgang vinden, zal Friesland per 1 juli 2025, de peildatum voor de Spreidingswet, de opgave realiseren.

"De Friese gemeenten zijn doordrongen van de noodzaak van de capaciteitsbehoefte en de doorstroom binnen de asielketen. De gemeenten zijn, naar aard en schaal en vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, voortdurend zoekende naar mogelijkheden", aldus commissaris van de Koning Arno Brok. "Alle achttien Friese gemeenten, geen enkele uitgezonderd, hebben aangegeven in beginsel bereid te zijn om een bijdrage te leveren aan de opvang van de diverse groepen vluchtelingen en statushouders."

Effect van de Spreidingswet

Alle provincies zien dat de Spreidingswet effectief is om voldoende opvangplekken te realiseren. "We kunnen constateren dat de Spreidingswet nu al effect sorteert: de gemeentelijke plannen laten zien dat de komende twee jaren meer gemeenten dan voorheen asielopvang bieden en we zien ook een beweging van noodopvang naar duurzame opvang." aldus Brok.

De Spreidingswet ging februari 2024 in, maar als het aan de huidige coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB ligt, gaat de wet weer de prullenbak in. Vooral populistische partijen hebben er baat bij dat de opvang niet goed geregeld is. Als de problemen rondom de asielopvang elke dag in het nieuws zijn, vergroot dat hun aanhang.

Poll: Moet de Spreidingswet blijven om de asielopvang te regelen?