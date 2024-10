Politie treft woning vol vuurwerk aan; bewoner aangehouden

lokaal nieuws do 31 oktober 2024, 18.13

LEEUWARDEN - De politie heeft woensdag een woning vol zwaar, illegaal vuurwerk aangetroffen. Het ging om in totaal 250 kilo vuurwerk. Waaronder ook geïmproviseerd vuurwerk.

Op straat aangehouden

De bewoner, een 46-jarige man uit Leeuwarden, werd op straat aan de Prinsesseweg in Leeuwarden aangetroffen. De man had vuurwerk op zak, waarna hij werd aangehouden. Hierop is de politie gaan kijken in de woning van de verdachte.

Geïmproviseerd vuurwerk

Daar troffen ze de voorraad vuurwerk aan. Een deel van het vuurwerk was geïmproviseerd. Dat wil zeggen dat de verdachte mogelijk zelf heeft geknutseld aan het vuurwerk. Daarop is de EOD, de Explosieven Opruimingsdienst, ter plaatse gekomen om het vuurwerk veilig te stellen.

Vuurwapen en geld

Naast het vuurwerk werd er in de woning ook een vuurwapen aangetroffen. Ook troffen de agenten een groot geldbedrag. Alles is door de politie in beslag genomen.

De man zit vast en wordt verdacht van het bezit- en de handel in vuurwerk. Hij wordt verhoord en zijn betrokkenheid wordt onderzocht.